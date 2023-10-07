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Сегодня, 17:07

Экс-вратарь сборной СССР Уваров рассказал о ситуации в Израиле: «Никогда такого не видел»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров рассказал, как обстоит ситуация в Израиле.

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Сигналы тревоги непрерывно звучали в субботу утром начиная с 06:28 по московскому времени во многих населенных пунктах страны. Сообщалось, что в Израиле должны отменить все спортивные мероприятия после начала военного конфликта.

«Ситуация в стране очень тяжелая. За все время пока я жил в Израиле, никогда такого не было. Совершенно неизвестно, что будет и как это отразится на футболе. Пришло сообщение от клуба, что у нас уже отменили завтрашнюю тренировку. Сейчас я заграницей и не знаю, смогу ли прилететь обратно. Есть много пострадавших, погибших и заложников. Такого еще в истории страны не было, поэтому я очень обеспокоен. Сейчас будет собираться армия и на данный момент ситуация очень напряженная. В стране военная обстановка», — цитирует Уварова Sport24.

Уваров на данный момент работает тренером вратарей в юношеской команде «Маккаби» Тель-Авив U19. Будучи футболистом, он выступал за «Маккаби», вместе с которым становился трехкратным чемпионом Израиля, а также московское «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/football/news-584723-eks-vratar-sbornoy-sssr-o-situatsii-v-izraile-eto-voyna-zhertv-budet-mnogo-takogo-v-istorii-strany-yeshche-ne-bylo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Александр Уваров
Футбол
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