Экс-защитник «Динамо» Батак рассказал, что может устроиться на работу в одну из сборных

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак рассказал, что может возобновить тренерскую карьеру.

«Сейчас я веду переговоры с некоторыми командами по поводу моей работы. Мне предложили работу в одной из сборных. Пока эти переговоры не закончились, через неделю я снова свяжусь с представителями и поговорю.

Мне предлагают работу в Сербии и работу за границей. Может, скоро подпишу контракт с одной из команд. Жду, когда все наладится", — цитирует Батака Metaratings.

Последним местом работы Батака была «Войводина», которую он покинул летом прошлого года. Во время карьеры футболиста серб с 2003 по 2005 год выступал за московское «Динамо».