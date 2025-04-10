Экс-защитник «Локомотива» Чорлука может стать главным тренером загребского «Динамо»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука может возглавить загребское «Динамо», сообщает 24sata.

По информации источника, 39-летний хорват является фаворитом на эту должность. Он уже провел переговоры с руководством «Динамо» и взял несколько дней на размышление.

Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 годы. Также Ведран играл в «Тоттенхэме», «Байере», «Манчестер Сити». Он является воспитанником загребского «Динамо».

С 2021 года Чорлука входит в тренерский штаб Златко Далича в сборной Хорватии.