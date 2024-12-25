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Сегодня, 16:36

Рахимич: «Видел себя тренером, но сейчас я спортивный директор «Железничара»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич рассказал о своей работе на должности спортивного директора «Железничара».

«Видел себя тренером, но сейчас я спортивный директор «Железничара». Занимаюсь тем, что поднимаю клуб и команду. Это клуб с хорошим прошлым, он один из лучших в Боснии. Мы хотим еще развиваться и поднять его на европейский уровень. Тренерская работа мне очень нравится, надеюсь, как-нибудь в будущем стану тренером», — сказал Рахимич в интервью CSKA on tour.

Рахимич играл в ЦСКА с 2001-го по 2014 года. Всего за армейцев боснийский футболист провел 347 матчей, забил 6 голов и отдал 13 результативных передач.

С лета 2024 года 48-летний Рахимич занимает пост спортивного директора «Железничара».

Источник: https://vk.com/video-30738633_456251484
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Элвер Рахимич
ФК ЦСКА (Москва)
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