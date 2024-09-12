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Сегодня, 23:20

Эменике раскрыл стоимость своего дома из золота

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Эммануэль Эменике в своем доме.
Фото Соцсети
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» раскрыл стоимость своего дома в Нигерии.

— Когда фанаты увидели ваше видеообращение, многие задавались вопросом, что за дворец, в котором вы живете.

— Это мой дом, ха-ха. Я много играл в футбол, поэтому получилось построить такой дом.

— Там много золота. Оно настоящее?

— Да. Из Египта.

— Сколько стоил ваш дом?

— Не могу сказать точно. Где-то около миллиона или полутора миллионов долларов.

Эммануэль Эменике. «Карпин для меня как отец, он сможет стать великим тренером!» Интервью Эменике

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.

Эммануэль Эменике
ФК Спартак (Москва)

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