Эменике раскрыл стоимость своего дома из золота

Сегодня, 23:20
Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» раскрыл стоимость своего дома в Нигерии.
— Когда фанаты увидели ваше видеообращение, многие задавались вопросом, что за дворец, в котором вы живете.
— Это мой дом, ха-ха. Я много играл в футбол, поэтому получилось построить такой дом.
— Там много золота. Оно настоящее?
— Да. Из Египта.
— Сколько стоил ваш дом?
— Не могу сказать точно. Где-то около миллиона или полутора миллионов долларов.
Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.