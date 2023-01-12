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Зарубежные

Сегодня, 13:32

Энрике является одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике может в скором времени возглавить национальную команду Бразилии, сообщает Sport.es.

По информации источника, испанский специалист возглавляет список кандидатов на этот пост. На его назначении настаивает президент местной федерации футбола Эднальдо Родригес.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул после поражения в 1/8 финала ЧМ-2022 от сборной Марокко (0:0, пенальти — 0:3).

Также в этот список кандидатов входят Жозе Моуринью («Рома»), Фернандо Диниз («Флуминенсе») и Карло Анчелотти («Реал»).

Сборная Бразилии занимает 1-е место в рейтинге стран ФИФА.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Луис Энрике
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