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28 октября, 23:59

Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес, получила приз Сократеса — за деятельность вне футбола

Руслан Минаев
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Футболистка «УАНЛ Тигрес» и сборной Испании Дженнифер Эрмосо стала обладательницей приза Сократеса по итогам сезона-2023/24 — за деятельность вне футбола.

Эрмосо попала в центр скандала после поцелуя со стороны бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку. После длительных разбирательств Рубиалес был отстранен от футбольной деятельности на три года.

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