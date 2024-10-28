Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес, получила приз Сократеса — за деятельность вне футбола

Футболистка «УАНЛ Тигрес» и сборной Испании Дженнифер Эрмосо стала обладательницей приза Сократеса по итогам сезона-2023/24 — за деятельность вне футбола.

Эрмосо попала в центр скандала после поцелуя со стороны бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку. После длительных разбирательств Рубиалес был отстранен от футбольной деятельности на три года.