«Витория» на выезде обыграла «Эшторил»

«Витория Гимарайнш» в матче 19-го тура чемпионата Португалии обыграла «Эшторил» со счетом 1:0.

Единственный гол на 11-й минуте забил Сафира.

После этого матча «Витория» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Эшторил» с 19 очками — на 14-й строчке.