«Витория» на выезде обыграла «Эшторил»

Сегодня, 01:50
«Витория Гимарайнш» в матче 19-го тура чемпионата Португалии обыграла «Эшторил» со счетом 1:0.
Единственный гол на 11-й минуте забил Сафира.
После этого матча «Витория» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Эшторил» с 19 очками — на 14-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования