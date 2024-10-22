Иранский «Эстеглал» и саудовский «Аль-Наср» встретятся в матче 3-го тура азиатской Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Старт», трансляция начнется за пять минут до игры.

«Эстеглал» стартовал в Лиге чемпионов АФК с победы над «Аль-Гарафой» (3:0), а затем уступил «Аль-Садду» (0:2). «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Шортой» (1:1) и победил «Аль-Раян» (2:1).

В зоне «Запад» группового турнира Лиги чемпионов АФК выступают 12 команд, каждая из которых сыграет по восемь матчей. Восемь лучших клубов попадут в плей-офф турнира. Действующим победителем лиги является «Аль-Аин» из ОАЭ, победивший в финале японскую «Иокогаму».