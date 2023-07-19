Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:34

Это'О подозревают в причастности к договорным матчам

Ана Горшкова
Корреспондент
Самюэль Это`О.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О может быть причастен к организации договорных матчей, сообщает Sport News Africa.

18 июля была опубликована запись телефонного разговора Это'О с президентом клуба «Виктория Юнайтед». В разговоре, предположительно состоявшемся в январе 2023 года, Самюэль называет целью выход клуба в высшую лигу Камеруна. «Виктория Юнайтед» на тот момент находилась в нижней части турнирной таблицы 2-го дивизиона.

Это'О опровергает свою причастность к договорным матчам. Он заявил, что в разговоре защищал президента клуба, который вкладывает свои деньги и хочет уйти из футбола, потому что некоторые не выполняют свою работу.

«Я позвонил президенту Ассоциации судей и сказал ему: «Осторожнее! Этот человек вкладывает много денег в футбол, поэтому нельзя позволять судьям убивать того, кто хочет только одного — чтобы его команда была одной из лучших в чемпионате», — сказал президент Камернуна.

По итогам сезона «Виктория Юнайтед» вышла в высшую лигу Камеруна после того, как занявший 2-е место в турнирной таблице «Стад де Бертуа» был дисквалифицирован футбольной федерацией.

Ранее дочь Это'О Эрика До Росарио Ньевес потребовала приговорить отца к году тюрьмы. Он имеет задолженность по аллиментам, которая, по словам адвоката девушки, составляет 90 тысяч евро.

Источник: Sport News Africa
Самюэль Это`О
Футбол
2
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2024
Австралия отказалась от Игр Содружества. Что теперь будет с Олимпиадой-2032?
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Наср» объявил о переходе из «Ланса» полузащитника Фофана