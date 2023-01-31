Бушманов: «Сложно сказать, получится ли у Тедеско в сборной Бельгии»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном назначении экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Сложно сказать, получится ли у него в сборной. Будем наблюдать. Есть большая разница — тренировать клуб или сборную. В клубе проще до команды донести свои идеи. В сборной же нет на это времени, там тебе нужно просто сплотить команду, собрать сильнейших. Сборная Бельгия все равно остается одной из ведущих команд, но ей необходима перестройка. Поколение уходит, нужно готовить новых ребят. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Последним местом работы тренера был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии. Также Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» с июля 2017 по март 2019 и в «Эрцгебирге» с марта по июнь 2017 года.