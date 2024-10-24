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24 октября, 22:41

Фабрицио Романо: экс-игрок сборной Марокко Баррада умер в возрасте 35 лет

Абдельазиз Баррада.
Фото Global Look Press
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Экс-полузащитник сборной Марокко Абдельазиз Баррада скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Причины смерти футболиста не уточняются.

Баррада провел 26 матчей и забил 4 гола за сборную своей страны. Также он выступал на Олимпиаде-2012 в Лондоне в составе олимпийской сборной Марокко, где забил 1 гол в 3 встречах.

На клубном уровне марокканец наиболее известен по выступлениям за «Хетафе» и «Марсель». Его последней командой стал французский «Лузитанос Сен-Мор», который Баррада покинул в 2021 году, не проведя ни одного матча.

Источник: Telegram-канал Фабрицио Романо
Сборная Марокко по футболу
Абделазиз Баррада

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