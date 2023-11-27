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Сегодня, 13:03

Фанаты тунисского клуба вывесили баннеры, осуждающие военный конфликт в секторе Газа

Руслан Минаев
Первый баннер.
Фото businessnews.co.tn
Второй баннер.
Фото businessnews.co.tn
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Болельщики тунисской команды «Клуб Африкен» вывесили баннеры, осуждающие военный конфликт между Палестиной и Израилем, во время двух матчей Кубка Конфедерации КАФ: против «Дримс» (Гана) и «Баб Джедид» (Тунис).

Надпись на первом полотне гласит: «По приказу детоубийц!» — на манер фразы из британского сериала «Острые козырьки» — «по приказу «Острых козырьков». На баннере при этом изображены флаги США, Великобритании и Франции.

На втором баннере изображена больница в секторе Газа, которая подверглась бомбардировке. Надпись на полотне: «Военные преступления сближают сердца, укрепляя сопротивление».

Второй баннер.
Фото businessnews.co.tn

Как отмечает тунисское издание «Business News», баннеры висели, несмотря на запрет властей.

Источник: businessnews.co.tn
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