Федерация футбола ОАЭ до сих пор не включила Промеса в заявку «Юнайтед»

Футбольные власти ОАЭ до сих пор не заявили голландского нападающего Квинси Промеса за местный клуб «Юнайтед».

В начале сентября экс-игрок «Спартака» подписал контракт с «Юнайтед».

«Федерация ОАЭ пока не заявила Квинси Промеса за наш клуб, поэтому пока ничего нового нет. Как будет новости, касаемо регистрации голландца за наш клуб, мы все сообщим», — сообщили Sport24 в отделе маркетинга «Юнайтед».

В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.