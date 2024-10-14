Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:29

Федерация футбола ОАЭ до сих пор не включила Промеса в заявку «Юнайтед»

Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Футбольные власти ОАЭ до сих пор не заявили голландского нападающего Квинси Промеса за местный клуб «Юнайтед».

В начале сентября экс-игрок «Спартака» подписал контракт с «Юнайтед».

«Федерация ОАЭ пока не заявила Квинси Промеса за наш клуб, поэтому пока ничего нового нет. Как будет новости, касаемо регистрации голландца за наш клуб, мы все сообщим», — сообщили Sport24 в отделе маркетинга «Юнайтед».

В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Источник: Sport24
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Россиянин, отправившийся за телами альпинистов в Непал, заболел лихорадкой
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Казанский «Сокол» из второй лиги ищет таролога
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
Материалы сюжета Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Экс-подруга Промеса Кулешова раскрыла подробности ДТП с участием игрока в Дубае
Слушания по вопросу экстрадиции Промеса в Нидерланды могут пройти в ноябре
Ефимова — о Промесе: «У «Спартака» будут другие легенды»
Хлусевич: «Рад, что у Квинси все налаживается. Надеюсь, он вернется в «Спартак»
В «Юнайтед» сообщили, что Промес стал резидентом ОАЭ
Промес запишет песню вместе с сыном инвестора «Юнайтед»
Сегодня
Вчера
Неделя