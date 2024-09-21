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Сегодня, 18:30

«Фенербахче» — «Галатасарай»: смотреть трансляцию матча чемпионата Турции

«Фенербахче» сыграет с «Галатасараем» в Суперлиге 21 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мауро Икарди (ФК «Галатасарай»).
Фото Global Look Press
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«Фенербахче» и «Галатасарай» сыграют в 6-м туре Суперлиги в субботу, 21 сентября. Матч пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Стамбульское дерби начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Фенербахче» — «Галатасарай» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и на сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в онлайн-кинотеатре «Иви» по платной подписке.

По итогам 5-ти туров Суперлиги «Фенербахче» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Галатасарай» с 15-ю баллами возглавляет турецкий чемпионат.

Чемпионат Турции по футболу сезона 2024/2025 стартовал 9 сентября и завершится 1 июня.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче

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