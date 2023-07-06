Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:37

Ферандеш рассказал, почем покинул Иран

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэль Ферандеш рассказал, почем покинул Иран, где выступал за «Сепахан».

«Такая возможность представилась, потому что мой бывший товарищ по команде был помощником тренера, поэтому я перешел в «Сепахан». Иран был другим во всех смыслах. С точки зрения культуры, футбола и повседневной жизни. Почему решил уйти? У меня была травма, которая беспокоила некоторое время по ходу сезона. Учитывая то, что я был обузой для клуба, и то, что мне не нравились некоторые вещи, которые происходили в клубе, это был лучший вариант для всех», — приводит слова Фернандеша Metaratings.ru.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив». С железнодорожниками он становился чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны. Также хавбек год провел в «Краснодаре».

За иранский клуб он выступал с июля 2022 года по июль 2023-го и провел 14 матчей, забив один мяч.

Источник: https://metaratings.ru/news/manuel-fernandesh-o-prichinakh-otezda-irana-mne-ne-nravilis-veshi-kotorye-proiskhodili-v-klube-264005/
Футбол
ФК Сепахан
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На Уимблдоне запретили секс, а комнату для уединения вернули верующим
Новая роль Семака, интрига вокруг Кузяева и Вендела. «Зенит» серьезно обновляется
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Луиш Каштру возглавил «Аль-Наср»