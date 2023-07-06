Ферандеш рассказал, почем покинул Иран

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэль Ферандеш рассказал, почем покинул Иран, где выступал за «Сепахан».

«Такая возможность представилась, потому что мой бывший товарищ по команде был помощником тренера, поэтому я перешел в «Сепахан». Иран был другим во всех смыслах. С точки зрения культуры, футбола и повседневной жизни. Почему решил уйти? У меня была травма, которая беспокоила некоторое время по ходу сезона. Учитывая то, что я был обузой для клуба, и то, что мне не нравились некоторые вещи, которые происходили в клубе, это был лучший вариант для всех», — приводит слова Фернандеша Metaratings.ru.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив». С железнодорожниками он становился чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны. Также хавбек год провел в «Краснодаре».

За иранский клуб он выступал с июля 2022 года по июль 2023-го и провел 14 матчей, забив один мяч.