«Ференцварош» Черчесова победил «Уйпешт» в матче чемпионата Венгрии

Сегодня, 21:23
«Ференцварош» одержал победу над «Уйпештом» в матче 18-го тура чемпионата Венгрии со счетом 3:1.
Команда Станислава Черчесова набрала 44 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу.
В активе ближайшего преследователя — «Кечкемета» — только 30 очков после 18 игр.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования