«Ференцварош» Черчесова победил «Уйпешт» в матче чемпионата Венгрии

«Ференцварош» одержал победу над «Уйпештом» в матче 18-го тура чемпионата Венгрии со счетом 3:1.

Команда Станислава Черчесова набрала 44 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу.

В активе ближайшего преследователя — «Кечкемета» — только 30 очков после 18 игр.