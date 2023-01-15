«Ференцварош» Черчесова проиграл польскому клубу в товарищеском матче

Сегодня, 19:28
«Ференцварош» проиграл польскому клубу «Пяст» в товарищеском матче со счетом 0:1.
11 января команда Станислава Черчесова обыграла немецкий «Аугсбург» в товарищеском матче — 2:0.
16 января команда сыграет против «Виктории Пльзень» из Чехии.
«Ференцварош» лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 34 очка в 14 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования