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Сегодня, 11:55

«Ференцварош» взял игрока, который мог стать одноклубником Миранчука

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Петер Барат (слева).
Фото Global Look Press
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«Ференцварош» Станислава Черчесова взял в аренду с правом выкупа 20-летнего венгра Петера Барата, принадлежащего «Дебрецену».

Этот центральный полузащитник, которому через несколько дней исполнится 21 год, недавно дебютировал за национальную сборную Венгрии.

Барат входил в сферу интересов итальянского «Торино», за который выступает на правах аренды Алексей Миранчук.

Трансферное окно закрылось в Венгрии вчера, 14 февраля. Помимо Барата, «Ференцварош» арендовал 20-летнего итальянского полузащитника «Сампдории» Симоне Тримболи.

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