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Сегодня, 03:07

Анчелотти, Гвардиола, Хаби Алонсо, Скалони и Де ла Фуэнте претендуют на звание лучшего тренера 2024 года

Евгений Козинов
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото Reuters
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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2024 года.

В число номинантов вошли: Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Луис де ла Фуэнте (Сборная Испании), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лионель Скалони (Сборная Аргентины).

Каждую зиму ФИФА раздает индивидуальные призы, которые вручаются на церемонии награждения The Best. В голосовании традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны — члена ФИФА: капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

Кроме того, на официальном сайте ФИФА стартовало голосование среди болельщиков, результаты которого будут учитываться при подведении итогов.

Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Лионель Скалони
Луис де ла Фуэнте
Хаби Алонсо
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