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Сегодня, 03:29

Меньян, Доннарумма, Симон и Эдерсон претендуют на звание лучшего вратаря 2024 года

Евгений Козинов
Корреспондент
Майк Меньян.
Фото Reuters
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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2024 года.

В число номинантов вошли: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»), Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»), Майк Меньян (Франция, «Милан»), Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»), Унаи Симон (Испания, «Атлетик»), Давид Райя (Испания, «Арсенал») и Андрей Лунин (Украина, «Реал»).

Фото X (Twitter)

Каждую зиму ФИФА раздает индивидуальные призы, которые вручаются на церемонии награждения The Best. В голосовании традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны — члена ФИФА: капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

Кроме того, на официальном сайте ФИФА стартовало голосование среди болельщиков, результаты которого будут учитываться при подведении итогов.

Давид Райя
Джанлуиджи Доннарумма
Майк Меньян
Унаи Симон
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Андрей Лунин
Эмилиано Мартинес
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