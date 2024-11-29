Меньян, Доннарумма, Симон и Эдерсон претендуют на звание лучшего вратаря 2024 года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2024 года.

В число номинантов вошли: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»), Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»), Майк Меньян (Франция, «Милан»), Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»), Унаи Симон (Испания, «Атлетик»), Давид Райя (Испания, «Арсенал») и Андрей Лунин (Украина, «Реал»).

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Каждую зиму ФИФА раздает индивидуальные призы, которые вручаются на церемонии награждения The Best. В голосовании традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны — члена ФИФА: капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

Кроме того, на официальном сайте ФИФА стартовало голосование среди болельщиков, результаты которого будут учитываться при подведении итогов.