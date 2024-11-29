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Сегодня, 05:50

ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Алехандро Гарначо.
Фото AFP
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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша в 2024 году. Награда вручается с 2009 года автору лучшего гола.

В число номинантов вошли голы, которые забили Хассан аль-Хаидос (Катар — Китай, 21 января), Терри Антонис («Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс», 12 марта), Яссин Бензиа (Алжир — ЮАР, 26 марта), Вальтер Боу («Ланус» — «Тигре», 4 августа), Майко Чиринос (Коста-Рика — Гондурас, 23 марта), Федерико Димарко («Интер» — «Фрозиноне», 12 ноября), Алехандро Гарначо («Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», 26 ноября), Мохаммед Кудус («Вест Хэм» — «Фрайбург», 14 марта), Денис Омеди (КСК — «Китара», 6 августа), Пол Онуачу («Трабзонспор» — «Коньяспор», 10 ноября), Джейден Филоджин («Ротерхэм» — «Халл Сити», 13 февраля).

Фото X (Twitter)

Видео голов можно посмотреть на YouTube-канале ФИФА.

Каждую зиму ФИФА раздает индивидуальные призы, которые вручаются на церемонии награждения The Best. В голосовании традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны — члена ФИФА: капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

Кроме того, на официальном сайте ФИФА стартовало голосование среди болельщиков, результаты которого будут учитываться при подведении итогов.

Яссин Бензья
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
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