ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока 2024 года

Сегодня, 02:58
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2024 года.
В число номинантов вошли: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ"/"Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Флорина Вирц (Германия, «Байер»), Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).
На официальном сайте ФИФА стартовало голосование среди болельщиков. Также там можно составить символическую сборную 2024 года.
Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Родри был признан лучшим футболистом года и получил «Золотой мяч», вручаемый изданием France Football.
Каждую зиму ФИФА раздает индивидуальные призы, которые вручаются на церемонии награждения The Best. В голосовании традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны — члена ФИФА: капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты. Кроме того, учитываются и результаты опроса болельщиков на сайте.