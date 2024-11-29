ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока 2024 года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2024 года.

В число номинантов вошли: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ"/"Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Флорина Вирц (Германия, «Байер»), Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

Фото X (Twitter)

На официальном сайте ФИФА стартовало голосование среди болельщиков. Также там можно составить символическую сборную 2024 года.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Родри был признан лучшим футболистом года и получил «Золотой мяч», вручаемый изданием France Football.

Каждую зиму ФИФА раздает индивидуальные призы, которые вручаются на церемонии награждения The Best. В голосовании традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны — члена ФИФА: капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты. Кроме того, учитываются и результаты опроса болельщиков на сайте.