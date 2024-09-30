ФИФА отстранила Это'О от посещения матчей сборных Камеруна на полгода за неподобающее поведение

ФИФА отстранила экс-капитана сборной Камеруна Самуэля Это'Оот посещения любых матчей национальных сборных страны сроком на 6 месяцев. Об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-службу организации.

Это'О, который является президентом Федерации футбола Камеруна с 2021 года, предъявили два обвинения в связи с инцидентом на чемпионате мира по футболу среди женщин до 20 лет в Колумбии 11 сентября. Подробности событий в матче 1/8 финала, в котором Бразилия выиграла у Камеруна со счетом 3:1 после допольнительного времени, не уточняются.

ФИФА признала 43-летнего камерунца виновным в нарушении дисциплинарных правил, касающихся «оскорбительного поведения и нарушения принципов фейр-плей», а также неправомерных действий официальных лиц.

«Запрет, наложенный на господина Это'О, не позволяет ему посещать мужские и женские матчи с участием сборных Камеруна всех категорий и возрастных групп», — говорится в заявлении ФИФА.

В период запрета войдут игры мужской национальной сборной в отборочных группах чемпионата мира-2026 и Кубка африканских наций-2025.

Это'О наиболее известен по выступлениям за «Интер», «Барселону», «Челси» и ряд других европейских клубов. Также экс-нападающий играл в России за «Анжи» с 2011 по 2013 год.