Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:48

ФИФА впервые назначила международным арбитром женщину из Саудовской Аравии

Мария Гусева
Telegram Дзен

Международная федерация футбола (ФИФА) впервые назначила женщину из Саудовской Аравии международным арбитром, сообщает телеканал Al-Arabiya.

По данным источника, первой саудовской женщиной-арбитром ФИФА стала 34-летняя Ануд Аль-Асмари. Она начала свою судейскую карьеру в 2018 году.

«Я счастлива быть первой женщиной-арбитром из Саудовской Аравии, получившей международный статус», — приводит телеканал слова Аль-Асмари.

Женская сборная Саудовской Аравии провела свою первую игру менее года назад.

В декабре королевство подало заявку на проведение Кубка Азии среди женщин в 2026 году.

Футбол
ФИФА
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вернут ли сборную России в 2024 году? Шанс есть, но он минимальный
История Рождественского перемирия. Как футбол ненадолго остановил кровопролитную войну
В WADA заявили об ожидании от России более $1 млн в качестве ежегодного взноса
В ЛНР узнали о полученном ВСУ приказе на отступление из Соледара в ближайшее время
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
Украина расторгла соглашение с РФ по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ролик с несуществующим голом Роналду за «Аль-Наср» собрал 17 миллионов просмотров