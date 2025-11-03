ФИФпро назвала символическую сборную 2025 года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФпро) представила символическую сборную 2025 года.

Лучшие футболисты года выбраны по итогам голосования более 20 тысяч игроков.

В команду вошли: вратарь Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), полузащитники Коул Палмер («Челси»), Джуд Беллингем («Реал»), Педри («Барселона») и Витинья («ПСЖ»), а также нападающие — Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Кубок Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 достался «ПСЖ». «Золотой мяч» получил нападающий клуба Дембеле.