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Сегодня, 23:10

Филин объяснил, почему хочет вернуться в Россию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Химок» Александр Филин, выступающий за бельгиский «Эйпен», признался, что хочет вернуться в Россию.

«Я посоветовался с родными и сейчас склоняюсь к тому, чтобы вернуться в Россию. Из-за семьи. У меня маленький ребенок, все друзья и подруги остались в России, прилететь к нам в гости – большая проблема. Бельгия не давала туристические визы россиянам, ко мне даже родная мама не могла прилететь. Из-за этого ощущал дискомфорт.

Мы просто соскучились по родине. Сейчас вернуться в Россию – это правильный выбор», – цитирует Филина Sport24.

27-летний россиянин выступает за «Эйпен» с января прошлого года. В минувшем сезоне он провел за команду 18 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Ранее защитник играл за «Химки», «Тамбов», «Пари НН» и «Уфу».

 

Источник: Sport24
Александр Филин
Футбол
ФК Химки
ФК Эйпен
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