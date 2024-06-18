Филин рассказал, как изменилась его зарплата в Бельгии

Российский защитник «Эйпена» Александр Филин рассказал о своей зарплате в бельгийском клубе.

«В любом российском середняке мне бы дали в 1,5 раза больше, чем в «Эйпене». По сравнению с Россией платят, конечно, меньше. Но у меня была одна из самых больших зарплат в команде», — цитирует Филина Sport24.

27-летний россиянин выступает за «Эйпен» с января прошлого года. В минувшем сезоне он провел за команду 18 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Ранее защитник играл за «Химки», «Тамбов», «Пари НН» и «Уфу».