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3 января, 23:20

Финансового директора «Маккаби» уволили за расистское оскорбление болельщиков

Алина Савинова
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Руководство «Маккаби» отправило в отставку финансового директора Томера Шмуэля после оскорбительного поста в адрес болельщиков «Хапоэля».

Ранее функционер разместил в своих соцсетях фото с фанатами клуба из Беэр-Шевы и текстом «Если вы едете в Африку, не удивляйтесь, что вас окружают обезьяны».

«Позиция клуба заключается в том, что публикация Шмуэля совершенно неуместна и неприемлема, поэтому мы приняли решение немедленно прекратить сотрудничество с Шмуэлем», — говорится в заявлении «Маккаби».

Тель-авивский клуб принес извинения болельщикам «Хапоэля» и самой команде, отметив, что продолжит придерживаться ценностей и этических стандартов, которые для себя установил.

Футбол
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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