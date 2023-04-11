«Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина в следующем сезоне

Руководство «Фиорентины» не рассматривает вариант, при котором Александр Кокорин выступал бы за клуб в следующем сезоне, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, выступления Александра Кокорина в «Арисе» никакого впечатления на руководство «Фиорентины» не произвели. Клуб готов его продать, но если предложенная киприотами сумма итальянцев не устроит, Александру попытаются подыскать клуб для аренды. Не исключено, что и в следующем сезоне россиянин отправится в аренду на Кипр. В любом случае предоставлять ему второй шанс «фиалки» не намерены.

По окончании нынешнего сезона 32-летний нападающий должен будет вернуться из «Ариса», за который он выступает на правах аренды, в «Фиорентину». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Арис» 24 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.