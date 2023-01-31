0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:33

Бельгийский журналист: «Тедеско был ни первым, ни вторым и даже ни пятым кандидатом на пост тренера Бельгии»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бельгийский журналист Флоран Малис высказался о вероятном назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера сборной Бельгии.

«Фамилия Тедеско для бельгийцев довольна неожиданна, но еще больше меня удивил тот факт, что у Бельгии, похоже, не было запасного плана на случай ухода Мартинеса. На мой взгляд, размещение такого предложения о работе транслирует следующую мысль: мы не знаем, чего мы хотим, поэтому просто выберем лучшего кандидата из предложенных. Кажется, каждый третий свободный тренер был упомянут: тот же Андре Виллаш-Боаш, Маурисио Почеттино и другие. Грустно, что Тедеско, оказывается, был ни первым, ни вторым и даже ни пятым кандидатом.

Вообще, лично я не против Доменико Тедеско в качестве тренера, потому что он молодой мужчина и тренер со свежими идеями, что очень хорошо для нашей команды. Он наверняка сможет лучше установить контакт с нашей молодой командой, чем такие ветераны, как Клод Пюэль или Йоахим Лев. В общем, уверен, что все сложится: молодая команда с молодым тренером», — приводит Sport24 слова Малиса.

Тедеско в сентябре 2022 года покинул пост главного тренера «Лейпцига». Ранее 37-летний специалист возглавлял московский «Спартак».

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-belgiyskiy-zhurnalist-tedesko-ne-byl-ni-pervym-ni-dazhe-pyatym-kandidatom-dlya-sbornoy-belgii
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Витория Гимарайнш» обыграла «Шавиш», забив на 90+7-й минуте