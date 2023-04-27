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Сегодня, 15:27

Форвард «Аль-Вехды»: «Я попросил футболку у Роналду, а он презрительно пожал мне руку, даже не взглянув на меня»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Нападающий «Аль-Вехды» Жан-Давид Богель рассказал, как попытался попросить футболку у форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я был немного разочарован. В конце игры я сказал ему, что я его фанат, и попросил футболку. Он презрительно пожал мне руку, даже не взглянув на меня.

Понимаю, что он был разочарован поражением, но такое отношение удивило. На поле он был постоянно раздражен и кричал на партнеров по команде», — цитирует Богеля L'Equipe.

«Аль-Вехда» 24 апреля обыграла «Аль-Наср» Роналду в полуфинале Кубка Короля Саудовской Аравии (1:0). Богель забил победный гол своей команды.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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