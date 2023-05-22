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Сегодня, 10:12

Форвард «Ариса» Шуманский: «Награда MVP Кокорину — это не только как футболисту, но и как человеку с большой буквы»

Виктория Кравченко
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Белорусский форвард «Ариса» Артем Шуманский рассказал о взаимоотношениях с россиянином Александром Кокориным.

— Он меня очень тепло принял. Каждый день мы с ним куда-то ходим, в рестораны, просто прогуляться. Он классный парень. У него такой бэкграунд за спиной. Я думал, что он будет в небесах летать, а он отличный парень, общается наравне. Никогда не чувствую разницу. В плане футбола он мне много подсказывает. И на тренировках. Да и о жизни может многое рассказать. Он может и напихать, и похвалить. Могу сказать, что его награда MVP — это не только как футболисту, но и человеку с большой буквы.

— Как он меняет игру «Ариса»? Он как свободный художник?

— Нет, ему нельзя делать все что угодно. Но он просто делает больше других, много пробегает километров. Это показывают датчики. То, что он находится везде, это все видно. Такой объем работы от него не ожидал. Но он доказывает, лидер команды, — цитирует Шуманского «РБ Спорт».

В этом сезоне за «Арис» на правах аренды выступает российский форвард Александр Кокорин. 18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

Чемпионство стало для «Ариса» первым за всю историю клуба. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/forvard-arisa-shumanskij-nagrada-mvp-kokorinu-e-to-ne-tol-ko-kak-futbolistu-no-i-kak-cheloveku-s-bol-shoj-bukvy/
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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