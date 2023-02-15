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Сегодня, 11:52

Форвард «Дубницы» Багринцев заявил, что зимой у него было два варианта из РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболист словацкого клуба «Дубница» Эдуард Багринцев рассказал о том, почему зимой не сменил клубную прописку.

«Зимой, когда я прилетел из Еревана, дал интервью, где сказал, что у меня есть предложение из клуба, который играет в Лиги Европы. На самом деле так и было. Интерес от этого клуба до сих пор сохраняется, переговоры ведутся, и летом переход должен согласоваться. Я не смог уйти из словацкого клуба, так как по регламенту не смогу заявиться за три команды в одном сезоне. Я был заявлен за ЦСКА и «Дубницу», это не предусмотрел ни я, ни мой агент. Остается только одно, оставаться в Словакии до лета. Куда я могу перейти сейчас, так это в чемпионат Казахстана, Грузии и Беларуси. Зимой у меня было два варианта из РПЛ и один вариант из Европы, но к переговорам с клубами мы вернемся летом», — приводит слова Багринцева Metaratings.ru.

20-летний воспитанник ЦСКА выступает за «Дубницу» с сентября 2022 года. На счету вингера девять матчей, гол и результативная передача. Также Багринцев провёл 47 матчей за вторую команду ЦСКА, отметившись семью голами и 11 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-dubnicy-bagrincev-zimoi-u-menya-bylo-dva-varianta-iz-rpl-i-odin-iz-evropy-228006/
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