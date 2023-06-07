Месси подтвердил переход в «Интер Майами»

Форвард Лионель Месси подтвердил, что переходит в «Интер Майами».

«Я принял решение, что перейду в Майами. Я все еще не уверен, закрыта ли сделка на 100 процентов или может чего-то не хватает, но мы приняли решение продолжить путь там.

Я покидаю Европу. По правде говоря, у меня были предложения от других европейских клубов, но я даже не присматривался к ним. В Европе я хотел перейти только в «Барселону». После победы на ЧМ и невозможности вернуться в «Барсу» — пришло время отправиться в МЛС, чтобы жить футболом по-другому и получать удовольствие каждый день. Очевидно, с той же ответственностью и желанием побеждать, н о более спокойно», — цитирует Месси sports.es.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» в последний момент предложил аргентинцу трехлетний контракт на сумму 1,5 миллиарда евро.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. Он выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.