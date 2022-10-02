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Сегодня, 20:10

Луис Суарес после завершения ЧМ-2022 хочет продолжить карьеру в МЛС

Иван Шитик
Корреспондент

Форвард «Насьоналя» Луис Суарес рассказал, где может продолжить карьеру после чемпионата мира.

«МЛС — наиболее вероятный вариант, но я не думаю об этом прямо сейчас. Я думаю о «Насьонале» и получаю от этого удовольствие», — сказал футболист в интервью Marca.

35-летний футболист перешел в уругвайский клуб этим летом для получения игровой практики перед чемпионатом мира. После 9 туров чемпионата Уругвая «Насьональ» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Уругвай сыграет в группе Н с Португалией, Ганой и Южной Кореей.

Луис Суарес
ФК Насьональ (Монтевидео)
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