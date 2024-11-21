Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 07:52

Французский журналист назвал нелогичным трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Французский журналист Артур Перро выступил с критикой перехода российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

25-летний россиянин присоединился к парижанам 1 июля 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2029-го.

«Мы задаемся вопросом, почему был куплен Сафонов. В этом нет никакой логики. Доннарумма ожидаемо начал сезон основным голкипером. Сафонов хуже», — цитирует Перо RMC Sport.

В текущем сезоне российский вратарь пропустил 2 гола, а также дважды сыграл на ноль в 4 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Источник: RMC Sport
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание на юге России
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Сборная России разгромила Сирию в Волгограде
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Песков сообщил о подготовке к проведению прямой линии Путина в декабре
Психолог связала одиночество с риском развития заболеваний мозга
Сегодня
Вчера
Неделя