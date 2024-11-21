Французский журналист назвал нелогичным трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Французский журналист Артур Перро выступил с критикой перехода российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

25-летний россиянин присоединился к парижанам 1 июля 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2029-го.

«Мы задаемся вопросом, почему был куплен Сафонов. В этом нет никакой логики. Доннарумма ожидаемо начал сезон основным голкипером. Сафонов хуже», — цитирует Перо RMC Sport.

В текущем сезоне российский вратарь пропустил 2 гола, а также дважды сыграл на ноль в 4 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.