Веркаутерен: «Уверен, что Тедеско найдет хорошую команду. Он отличный тренер»

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем Доменико Тедеско после отставки из сборной Бельгии.

«Доменико — отличный и квалифицированный тренер. Уверен, что он найдет хорошую команду. Конечно, в случае продолжения карьеры в клубе ему придется изменить подход в работе. Тренировать сборную и клуб — абсолютно разные вещи. Так что ему придется принять решение, хочет ли он продолжать работу с национальными командами или в клубе», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. Команда потерпела 3 поражения в последних 3 играх — бельгийцы проиграли в Лиге наций Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).

Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».