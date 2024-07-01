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Сегодня, 14:01

Франк Веркаутерен: «Живу в Новогорске, работаю в Бельгии»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер сборной Бельгии и самарских «Крыльев Советов», а сейчас спортивный директор Королевского бельгийского футбольного союза Бельгии Франк Веркаутерен в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о своей деятельности.

— Я должен был думать о продолжении своей карьеры. Собирался тренировать, но не был готов работать где угодно. Вариантов, которые меня бы устроили, если честно, не возникало. И, когда появилось предложение стать спортивным директором федерации, сказал себе: «О, может, это хороший момент для такого поворота?» Тем более что речь шла о Бельгии. Хорошая сборная, хорошая федерация, хорошая работа, новый вызов. Тем более что я мог сочетать его с личной жизнью. Дело в том, что я по-прежнему живу в России, под Москвой.

— Расскажите поподробнее!

— Я был там три недели назад! В обычной жизни живу в Новогорске. В России у меня подруга, хоть мы официально и не женаты, но у нас общая дочка. После четырех сыновей это особое удовольствие. И после Евро я приеду в Россию и снова буду ловить кайф от семейной жизни и от своего русского ребенка!

— Федерацию не волнует, что вы много времени проводите в России?

— Вообще нет. И я с самого начала, когда возникло предложение работать спортивным директором, проговаривал это очень четко. И у меня нет намерений в этом плане что-то менять. Мне нужна была возможность, чтобы ездить туда-сюда, и я ее получил.

Полностью интервью Франка Веркаутерена читайте на сайте «СЭ»

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