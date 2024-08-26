Футболист клуба из Киргизии сломал челюсть одноклубнику и получил дисквалификацию на 5 лет

Киргизский футбольный союз (КФС) сообщает, что футболист национальной сборной страны Мирбек Ахматалиев дисквалифицирован на 5 лет за нанесение увечий одноклубнику.

Ранее во время тренировки команды «Мурас Юнайтед» на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке произошел конфликт с участием Ахматалиева и его партнера по команде, украинца Евгения Терзи.

С декабря 2023 года по июль 2024 года главным тренером «Мурас Юнайтед» был экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

22 августа состоялось заседание Дисциплинарного комитета КФС, который принял решение запретить Ахматалиеву участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, на срок 5 лет.

«В результате инцидента иностранный игрок клуба Евгений Терзи получил травму — перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения», — говорится в сообщении КФС.

Также руководство «Мурас Юнайтед» сообщило, что тренерский штаб и спортивный директор клуба были уволены в связи с произошедшим инцидентом.

30-летний Ахматалиев выступал за сборную Киргизии с 2016 года и провел за команду 4 матча.