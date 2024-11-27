Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал, что ему не нравится в Греции

Сегодня, 10:20
Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал, что ему нравится и не нравится в Греции.
— Как тебе Греция?
— Мне очень нравится. Мы там много путешествуем, ходим на экскурсии, съездили в Афины недавно. Взяли гида. В Кавалу съездили, Халкидики. Греческая кухня мне нравится. Она, кстати, в России сейчас набирает популярность. Все очень вкусно.
— Кризис чувствуется? Как цены на жилье, например?
— Нет, такого там нет. Жилье дорогое.
— Но уровень жизни после Москвы другой?
— Опять же, меня все устраивает в плане жизни в Салониках. Очень теплый, классный город. Открытые люди, классные места. Но нет такого, как в Афинах, что очень много туристов. Не могу сказать, что я там чем-то обделен.
— Черта греков, которая тебе нравится?
— Открытость, гостеприимство.
— А не нравится?
— Опаздывают очень много, ха-ха!