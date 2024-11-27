Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал про старт карьеры в Греции

Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал о причинах непростого старта в Греции.

— У тебя есть объяснение, почему старт карьеры в ПАОКе получается настолько тяжелым?

— Идет рабочий процесс. Я чувствую, что делаю правильные шаги, прибавляю в некоторых аспектах, тренируюсь с сильными футболистами — Ловреном, Бакайоко... Люди играли на самом высоком уровне, подсказывают тонкости. Мышление меняется от общения с такими игроками.

— Хотел обсудить тот самый незабитый пенальти...

— Тот самый... (смеется). Единственный и не прямо запоминающийся. Ну а что? Уже выигрывали на тот момент крупно, а я до этого должен был пробить пенальти. Просто подошел, забрал мяч. Я не знал, что у нас защитник играет последний матч, что он после этого уходил в «Вольфсбург». Понятно, если не забиваешь, значит, плохо пробил. Но мы потом забили четвертый, я в нем поучаствовал. В общем, рабочий процесс.

— Конфликта не было?

— Нет-нет, наоборот. Все поддержали. Сказали, чтобы не парился. У нас все очень позитивные, не давят. Просили расслабиться.

— Зато единственный гол получился уникальным! Такой обидно пропускать — а насколько приятно забивать?

— Очень круто! Думаю, это мой лучший гол, один из самых лучших. Понятно, на результат он никак не влиял, но просто для себя знать, что [в карьере] есть такой гол, — это круто.