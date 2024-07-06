Футболист сборной Египта Рефаат скончался после остановки сердца во время матча

Нападающий «Фьючера» и сборной Египта Ахмед Рефаат скончался на 32-м году жизни после перенесенной остановки сердца, сообщает пресс-служба Египетской футбольной ассоциации.

У футболиста случился сердечный приступ в матче 16-го тура чемпионата Египта против «Аль-Иттихада» (0:0), который проходил 11 марта. В концовке встречи Рефаат потерял сознание и упал на газон. Игрока доставили в больницу, и медикам удалось вернуть его к жизни, но состояние форварда оставалось нестабильным.

«Совет директоров Египетской футбольной ассоциации просит Всемогущего Бога покрыть Рефаата своей огромной милостью и внушить его семье и близким терпение и утешение... Мы принадлежим Богу и к Нему мы вернемся», — говорится в заявлении федерации.

Рефаат играл за «Фьючер» с 2021 года. За национальную команду Египта он дебютировал в 2013-м и всего провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами.