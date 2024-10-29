Футболистка «Барселоны» Бонмати стала обладательницей женского «Золотого мяча»

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Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати стала обладательницей премии лучшей футболистке сезона-2023/24 «Золотой мяч».
В прошлом сезоне Бонмати выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также женскую Лигу чемпионов.
Награду футболистке вручила известная актриса Натали Портман.
В тройку лучших футболисток сезона вошли еще две футболистки «Барселоны»: второе место заняла нападающая Каролин Грэм Хансен, третье место — форвард Сальма Паральюэло.
Бонмати стала обладателем женского «Золотого мяча» во второй раз подряд — она получала эту награду в 2023 году.