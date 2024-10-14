Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:35

Футболистов сборной Нигерии дольше полусуток удерживают в аэропорту Ливии

Футболистов сборной Нигерии дольше полусуток удерживают в аэропорту Ливии
Алина Савинова
Футболисты сборной Нигерии
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Футболисты сборной Нигерии сообщили, что они дольше полусуток не могут покинуть аэропорт «Аль-Абрак» в Ливии.

Ранее игроки вылетели в Бенгази на матч квалификации Кубка африканских наций с командой Ливии, который должен состояться 15 октября. Однако их борт в воскресенье перенаправили в Аль-Абрак. После приземления нигерийским футболистам не разрешили покинуть терминал, в результате чего они застряли в аэропорту более чем на 16 часов без еды и питья.

«Правительство Ливии отменило одобренную посадку в Бенгази без причины. Они заперли двери аэропорта и оставили нас без телефонной связи, еды и питья. Все ради своих игр разума», — написал в соцсетях капитан сборной Нигерии Уильям Троост-Эконг.

Игроки сборной Нигерии заявили, что бойкотируют матч, поскольку не намерены выступать в таких условиях.

Футбол
Сборная Нигерии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Казанский «Сокол» из второй лиги ищет таролога
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Россиянин, отправившийся за телами альпинистов в Непал, заболел лихорадкой
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя