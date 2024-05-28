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Сегодня, 15:24

Футболисты «Депортиво Палестино» вышли на поле перед матчем, держа за руки невидимых детей

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболисты чилийского клуба «Депортиво Палестино».
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Футболисты чилийского клуба «Депортиво Палестино» вышли на поле перед игрой с «Унион Эспаньола», держа за руки невидимых детей.

По информации СМИ, данное действие игроков обращено к палестинским детям, которые могли бы быть на матче, но погибли в результате авиаударов в Газе.

26 мая Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Согласно сообщениям палестинской службы гражданской обороны, не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения.

Футбол
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