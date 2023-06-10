Футболисты сборной Афганистана в знак протеста покинули поле во время матча Кубка ЦАФА

Футболисты сборной Афганистана покинули поле во время первого матча Кубка наций Ассоциации футбола Центральной Азии против сборной Киргизии.

В концовке второго тайма нападающий киргизцев Эрнист Батырканов открыл счет в игре. Афганские футболисты посчитали, что соперник сыграл рукой в этом эпизоде, и в знак протеста покинули поле.

Главный арбитр матча принял решение дать финальный свисток, а организаторы засчитали победу сборной Киргизии (1:0).

Кубок ЦАФА проходит с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем принимают участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Омана.