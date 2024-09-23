Футбольное поле «Партизана» подожгли перед матчем с «Црвеной Звездой»

Сегодня, 09:32
Группа неизвестных подожгла футбольное поле «Партизана» перед матчем 9-го тура чемпионата Сербии с «Црвеной Звездой».
Инцидент произошел в ночь на 22 сентября. Злоумышленники пробрались на территорию стадиона. С помощью горючей жидкости они подожгли поле, а затем разбросали по его периметру битое стекло.
«Партизан» передал всю необходимую информацию органам правопорядка. В настоящее время сотрудники клуба активно работают над восстановлением покрытия.
Встреча между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» состоится 23 сентября.