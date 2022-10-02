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Сегодня, 20:00

Орещук — о ситуации с Шапи: «Эти же страны больше всех кричали, что спорт вне политики»

Орещук отреагировал на то, что Польша не пустит Сулейманова из-за российского гражданства

Футбольный агент Роман Орещук в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, Польша не пустит на свою территорию полузащитника «Хапоэля» (Беэр-Шева) Магомеда-Шапи Сулейманова из-за российского гражданства.

«Это глупо. Эти же страны больше всех кричали, что спорт вне политики. Двойные стандарты получается. Сталкивался с русофобией, когда играл в Польше? Нет. Поляки народ адекватный, а у их политиков «пуля в голове», — сказал Орещук корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Лех» — «Хапоэль» состоится 6 октября.

Роман Орещук
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