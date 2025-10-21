Видео
21 октября, 00:52

«Мьельбю» впервые стал чемпионом Швеции

Руслан Минаев

«Мьельбю» досрочно стал чемпионом Швеции.

В 27- туре высшей лиги клуб победил в гостях «Гетеборг» со счетом 2:0. «Мьельбю» набрал 66 очков за три тура до конца чемпионата. На втором месте идет «Хаммарбю» (55).

«Мьельбю» представляет населенный пункт Хеллевик — небольшую общину численностью менее 1500 человек.

«Мьельбю» в 2018 году играл в третьем дивизионе, в 2019-м — пробился во второй, а с 2020-го играет в высшей лиге. Клуб впервые стал чемпионом Швеции.

  • Бергкамп 10

    лигу Европы потом выиграет

    21.10.2025

